Radio Nerazzurra amplia il palinsesto: anche Passione Inter tra gli ospiti fissi!

La Digital Radio del Gruppo Triboo interamente dedicata ai tifosi dell’Inter, Radio Nerazzurra, amplia il palinsesto e lancia nuovi format in vista della nuova stagione. L’offerta in streaming – recita il comunicato ufficiale – copre l’intera giornata, alternando talk show in diretta a un’ampia scelta di podcast editoriali. Cinque trasmissioni originali distribuite in sei ore di diretta (08:00-14:00), condotte da sei giornalisti e speaker autorevoli, riconosciuti nel panorama calcistico.

Tra di essi, in particolare, il giovedì dalle 11 alle 12 saremo presenti anche noi di Passione Inter, ospiti della trasmissione #SocialMediaClub insieme a Lapo De Carlo e Sergio Sironi. Vi aspettiamo!

