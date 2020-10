Mercato – Il retroscena su Locatelli: “L’Inter ci ha provato, ecco l’offerta”

L’Inter ci ha riprovato per Manuel Locatelli. È questo il retroscena rilanciato dalla Gazzetta di Modena, secondo la quale i nerazzurri avrebbero contattato il Sassuolo per cercare di mettere in piedi un’operazione ‘alla Sensi’. Prestito con diritto di riscatto proposto ai neroverdi, con un ‘no’ ricevuto come risposta. Il motivo dello stop, però, non è di natura economica: il Sassuolo infatti, scrive il quotidiano, avrebbe fatto sapere di non volerlo cedere visto il poco tempo per poter intervenire sul mercato al fine di sostituirlo.

L’Inter, quindi, guarda altrove: il sogno Kanté resta vivo, anche se più passa il tempo più appare una soluzione complicata. Nelle ultime ore di mercato i movimenti più attesi sono previsti sugli esterni di centrocampo.

