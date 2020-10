LIVE – Champions League, il sorteggio dei gironi in diretta su Passione Inter

E’ finalmente giunto il momento dell’attesissimo sorteggio che decreterà la composizione dei gironi della prossima Champions League. Tanta curiosità per scoprire quale sarà il girone dell’Inter di Antonio Conte, dopo il gruppo ad altissimo coefficiente di difficoltà dello scorso anno insieme a Barcellona e Borussia Dortmund. Anche quest’anno, in cui la formazione nerazzurra è stata inserite in terza fascia, non mancherà il rischio di incontrare squadre molto pericolose. Il sorteggio della fase a gironi di UEFA Champions League 2020/21 si svolgerà oggi, giovedì 1 ottobre, a partire dalle 17:00 presso gli studi RTS a Ginevra.

CHAMPIONS LEAGUE, LE FASCE

Prima fascia

Bayern (GER), Siviglia (ESP), Real Madrid (ESP), Liverpool (ENG), Juventus (ITA), PSG (FRA), Zenit (RUS), Porto (POR).

Seconda fascia

Barcellona (ESP) coefficiente 128,000, Atlético Madrid (ESP) 127,000, Manchester City (ENG) 116,000, Manchester United (ENG) 100,000, Shakhtar Donetsk (UKR) 85,000, Dortmund (GER) 85,000, Chelsea (ENG) 83,000, Ajax (NED) 69,500.

Terza fascia

Dynamo Kyiv (UKR) 55.000, Salzburg (AUT) 53.500, RB Leipzig (GER) 49.000, Internazionale (ITA) 44.000, Olympiacos (GRE) 43.000, Lazio (ITA) 41.000, Krasnodar (RUS) 35.500, Atalanta (ITA) 33.500.

Quarta fascia

Lokomotiv Moskva (RUS) 33.000, Marseille (FRA) 31.000, Club Brugge (BEL) 28.500, Mönchengladbach (GER) 26.000, İstanbul Başakşehir (TUR) 21.500, Midtjylland (DEN) 14.500, Rennes (FRA) 14.000, Ferencváros (HUN) 9.000.

CHAMPIONS LEAGUE, COME FUNZIONA IL SORTEGGIO

Alle 26 squadre qualificate direttamente alla fase a gironi secondo il format della competizione introdotto nel 2018/19, si aggiungono le sei vincitrici degli spareggi.

Nessuna squadra può affrontare un club della stessa federazione. Inoltre, in base alle decisioni del Comitato Esecutivo UEFA, club russi e ucraini non potranno essere sorteggiati nello stesso girone.

Le federazioni con due o più squadre qualificate avranno le partite dei propri club spalmate nelle giornate di martedì e mercoledì.

Ad esempio, se una squadra abbinata viene sorteggiata nei gruppi A, B, C o D, l’altra squadra abbinata (dopo il sorteggio) verrà automaticamente assegnata al girone E, F, G o H.

CHAMPIONS LEAGUE, IL CALENDARIO DELLA FASE A GIRONI

Prima giornata: 20/21 ottobre

Seconda giornata: 27/28 ottobre

Terza giornata: 3/4 novembre

Quarta giornata: 24/25 novembre

Quinta giornata: 1/2 dicembre

Sesta giornata: 8/9 dicembre

CHAMPIONS LEAGUE, GLI ACCOPPIAMENTI

A Bayern e Dortmund

B Siviglia e Atlético de Madrid

C Real Madrid e Barcellona

D Liverpool e Man. United

E Juventus e Inter

F Paris e Marseille

G Zenit e Lokomotiv

H Man. City e Chelsea

I Shakhtar e Dynamo Kyiv

J RB Leipzig e Mönchengladbach

K Lazio e Atalanta

