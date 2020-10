UFFICIALE – Georgios Vagiannidis ceduto in prestito al St. Truiden

Arriva un’altra cessione per l’Inter, ed anche questa volta si tratta di un giovane: Georgios Vagiannidis è stato ceduto in prestito al Sint-Truiden. Il giovane difensore greco, arrivato dal Panathinaikos, raggiunge un altro giovane calciatore nerazzurro, Facundo Colidio.

Nuova avventura dunque per Vagiannidis nella prima lega belga dopo l’esperienza – seppur breve – nel campionato greco in prima squadra. Bel colpo di mercato del St. Trudien: uno dei migliori prospetto del calcio ellenico – di proprietà dell’Inter – proverà ad essere protagoniste cercherà di avere sicuramente più spazio di quello che avrebbe avuto in nerazzurro.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<