ESCLUSIVA – Calciomercato, De Santis (agente Fifa): “Occhio a Zaracho, ecco il prezzo di Martinez Quarta. Attacco? Zapata perfetto per l’Inter”

Di recente sei stato in Sudamerica… quali sono secondo te i prospetti provenienti da quelle zone che saranno protagonisti del prossimo mercato?

“Per quello che riguarda i protagonisti del prossimo mercato i nomi che mi sento di fare sono quello di Mattias Zaracho, che non è certo una novità, ma è una certezza per chi segue il campionato argentino

È un centrocampista offensivo classe ’98 l’anno scorso quando il Racing ha vinto il campionato è stato premiato come miglior giocatore. Il Racing ha rifiutato offerte importanti, su tutte quella di 20 milioni dell’Atletico Madrid. Vede il calcio, molto bravo nell’assist, dalla grande tecnica e che farebbe benissimo nel calcio europeo. Se andiamo a vedere i talenti emergenti non possiamo non citare il nome di Thiago Almada, premiato a dicembre come miglior giovane la Superliga Argentina. È originario di Fuerte Apache, lo stesso barrio di Tevez. Una pietra grezza ma dal talento purissimo che sta facendo molto bene con il Velez. Menzione di merito anche per Carrascal, centrocampista offensivo colombiano in forza River, ha avuto nonostante la giovane età una esperienza al Sevilla Atletic in Spagna, e nel campionato ucraino. Estro e sregolatezza, sta facendo benissimo sotto la guida di Gallardo e con la maglia colombiana. E poi c’è Martinez Quarta”.