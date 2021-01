INDISCREZIONE PI – Esposito lascia la SPAL, futuro ancora in Serie B: Inter ed entourage a lavoro. La situazione

Sebastiano Esposito non ha sicuramente rispettato le altissime aspettative riposte in lui dalla SPAL nella prima parte di stagione. Considerato come uno dei migliori talenti del panorama italiano, l’Inter ha deciso di mandarlo via in prestito, dopo una stagione agli ordini di Conte, per farlo crescere e giocare con maggiore continuità.

A Ferrara però le cose non sono andate bene. Da titolare a panchinaro, Esposito negli ultimi mesi ha perso posizioni nelle gerarchie dell’attacco della SPAL, scivolando dietro. Le ultime 5 panchine consecutive non sono un caso e così si è deciso di interrompere un matrimonio che sicuramente non è decollato.

Esposito cambierà squadra in questa finestra di calciomercato. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Passione Inter, al momento non c’è nessuna trattativa ai dettagli. Questo perché l’Inter e l’entourage del giocatore vogliono con calma guardarsi attorno e scegliere la destinazione migliore per Esposito. Avanti quindi senza fretta. In corsa ci sono diversi club di Serie B: Reggina, Brescia, Cittadella, Pescara e Chievo.

