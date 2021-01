Fiorentina-Inter, Pezzella e Ribery in forte dubbio. Prandelli pensa ad un 3-4-2-1

Domenica sera andrà di scena a San Siro l’attesissimo Derby d’Italia tra Inter e Juventus, ma domani pomeriggio la squadra nerazzurra sarà di scena al Franchi per l’ottavo di Coppa Italia in programma contro la Fiorentina.

La squadra viola è reduce dalla vittoria per 1-0 sul Cagliari nell’ultimo turno di campionato, Prandelli però con ogni probabilità dovrà fare a meno di due giocatori importantissimi come Pezzella e Ribery.

Entrambi infatti sono in forte dubbio, come riportato dal Corriere dello Sport. Escluse lesioni al bicipite femorale per il difensore argentino: oggi lo staff medico viola deciderà su un suo eventuale impiego. Ribery invece sta portando avanti un programma di lavoro personalizzato e sta continuando tuttora a farlo, ma si percepisce un certo pessimismo in casa Fiorentina.

Secondo quanto riportato da La Nazione, Prandelli starebbe pensando di schierare un 3-4-2-1 con Callejon e uno tra Castrovilli e Bonaventura dietro a Vlahovic.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<