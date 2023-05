Oristanio, Fabbian, Mulattieri, Esposito e gli altri: cosa succede con i calciatori dell’Inter in prestito e chi potrebbe essere pronto per tornare all’Inter durante una sessione di calciomercato che sarà in cui per l’Inter dovrà comunque fare attenzione ai bilanci e agli equilibri economici. Ne parliamo con il nostro Tier Maker.