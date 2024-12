VIDEO – Adriano SCATENATO: “Milan un c***o. Mai perso un derby”

Siparietto molto divertente, che ha visto coinvolti due ex giocatori dell’Inter: Marco Materazzi e Adriano. Il brasiliano ha regalato una maglia del Flamengo al compagno, suscitando subito ilarità per i colori rossoneri della stessa, uguali a quelli del Milan.

Adriano, però, ha voluto subito mettere le cose in chiaro, prendendo le distanze in modo colorito e, soprattutto, ricordando come lui non abbia mai perso un derby con la maglia dell’Inter contro il Milan.

Questo il video: