ASSALTO Manchester United per Dimarco: “Perfetto per Amorim”

Il gol contro la Lazio è stata l’ennesima conferma del grande momento di forma di Federico Dimarco, divenuto sempre di più un pilastro dell’Inter di Inzaghi e, numeri alla mano, uno degli esterni più deicisivi del calcio contemporaneo. Non a caso, le sue prestazioni non sono passate inosservate, con alcuni club di Premier League che avrebbero drizzato le antenne.

Su tutti, come scrive Tuttosport, ci sarebbe il Manchester United, che negli scorsi giorni avrebbe provato un approccio per capire la fattibilità della trattativa per il suo trasferimento. Dimarco, d’altronde, sarebbe un elemento perfetto nel 3-4-3 del nuovo tecnico Ruben Amorin.

La riposta dell’Inter, però, sarebbe stata chiara: Dimarco è incedibile, a maggior ragione nel mercato di gennaio. Stando sempre al quotidiano torinese, lo stesso giocatore non avrebbe alcuna intenzione di lasciare Milano.