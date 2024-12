Allarme rientrato per Barella e Dimarco: la decisione di Inzaghi

Nell’eccezionale serata dell’Olimpico dell’Inter, ci sono state solo due piccole note stonate: le sostituzioni di Barella e Dimarco, entrambi usciti dal campo con qualche problemino fisico. Fortunatamente per Inzaghi, l’allarme sembra subito essere rientrato.

Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, nessuno dei due avrebbe riportato degli infortuni. Dimarco sarebbe stato solo vittima di crampi, mentre per Barella non ci sarebbe stato nemmeno bisogno degli esami strumentali per l’affaticamento muscolare contro la Lazio.

In ogni caso, Inzaghi sembra intenzionato a non correre inutili rischi in questo momento ed entrambi saranno tenuti a riposo per la gara di Coppa Italia di domani sera, contro l’Udinese. Il tecnico effettuerà diversi cambi, puntando su chi ha giocato meno fin qui.