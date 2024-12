“Enigma Martinez” per l’Inter: ecco perché Inzaghi ha rimandato

I 13 milioni di euro spesi la scorsa estate, all’interno di una sessione di calciomercato povera di altri grandi investimenti per l’Inter, lasciavano pensare a un ruolo più centrale per Josep Martinez. Il portiere arrivato dal Genoa, invece, farà il suo esordio solo domani, in Coppa Italia contro l’Udinese.

Come racconta La Gazzetta dello Sport, l’alternanza con Sommer, ipotizzata negli scorsi mesi non c’è stata e, anzi, Inzaghi avrebbe scelto di rimandare il suo esordio anche in quelle gare casalinghe all’apparenza più morbide e adatte a testare il numero uno spagnolo.

Merito dell’affidabilità del portiere svizzero, difficile da scalzare come scrive la Rosea, ma anche di un adattamento di Martinez che avrebbe richiesto qualche allenamento extra. Tanto da spingere Inzaghi a ad alcune riflessioni e a decidere di non puntare fin qui su di lui.

La gara di domani sarà il primo test e Martinez è chiamato a dare subito risposte importanti, per avviare davvero quel percorso di successione che dovrebbe portarlo a prendere il posto di Sommer, il cui contratto scade nel 2026.