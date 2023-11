Hakan Calhanoglu è uno dei grandi leader dell’Inter di Inzaghi ed è entrato anche nel cuore dei tifosi nerazzurri. E non solo, visto che oggi Marko Arnautovic gli ha dedicato un coro al suo ingresso in campo per l’allenamento odierno. Chissà se presto non verrà intonato da tutto San Siro.

Ecco il video: