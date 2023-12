L’Inter ha ottenuto un’ottima vittoria contro l’Udinese, mettendo in campo una prestazione di squadra di altissimo livello. Lo dimostra l’azione del terzo gol, con la squadra di Inzaghi che mandato in rete Thuram dopo una strepitosa ragnatela di passaggi: ben 21 prima di arrivare al tiro in porta.

Di seguito il video dell’azione nerazzurra: