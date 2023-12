Sacchi AVVISA Inzaghi prima della Champions League

Arrigo Sacchi è tornato a parlare dell’Inter nel suo consueto intervento su La Gazzetta dello Sport. L’ex allenatore ha fatto il punto sugli impegni delle italiane in Champions League, soffermandosi anche sulla sfida tra la squadra di Inzaghi e la Real Sociedad, che vale il primo posto nel girone.

“Come visto in campionato contro l’Udinese, l’Inter sta attraversando un ottimo momento di forma. Tutti i giocatori sono in buone condizioni. Però la Real Sociedad è una gran brutta cliente. Sa giocare a calcio, la sua manovra è rapida. Se le dai spazio, se lo prende e ti mette in difficoltà. Per vincere i nerazzurri dovranno pressare, pressare e ancora pressare. Non devono permettere agli spagnoli di fare il loro gioco”.