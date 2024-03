Grande soddisfazione per Niccolò Barella con la maglia dell’Italia, nell’amichevole statunitense contro l’Ecuador. Il centrocampista dell’Inter, infatti, è sceso in campo da titolare con la fascia da capitano al braccio e ha anche trovato la via del gol, con uno splendido tocco sotto nei minuti di recupero, per il 2-0 finale.

Questo il video della giocata: