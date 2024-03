Ansia Sommer per l’Inter: le prime impressioni sulla sua caviglia

L’infortunio di Yann Sommer con la Svizzera ha aggiunto un ulteriore campanello d’allarme a un’ultima settimana travagliata in casa Inter, già alle prese con lo stop di De Vrij e il caso Acerbi. Il portiere si è fatto male alla caviglia, a causa di una distorsione rimediata nel match di sabato sera contro la Danimarca.

Il portiere è tornato a Milano e gli esami strumentali di oggi dovrebbero dare maggiori certezze sull’entità del problema. Tuttavia, come riportato da La Gazzetta dello Sport, nei primi contatti tra lo staff medico svizzero e quello interista sarebbe stato escluso il rischio di stop lunghi.

In casa Inter, ovviamente, c’è la speranza di non dover rinunciare al proprio numero uno, ma se Sommer non sarà in grado di giocare lunedì prossimo, contro l’Empoli, al suo posto ci sarà Emil Audero, che giocherebbe la sua seconda partita da titolare in Serie A a distanza di un mese dalla prima