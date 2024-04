VIDEO – Barella MEGLIO di Valverde: “Il suo gol è più bello”

Bello il gol di Federico Valverde che ieri sera ha fissato il risultato finale di Real Madrid-Manchester City sul 3-3, ma come dimenticare la perla di Nicolò Barella del 30 agosto 2022 contro la Cremonese? In molti, dopo il gol dell’uruguaiano, hanno trovato non poche similitudini con la meraviglia al volo del centrocampista cagliaritano siglata con la maglia nerazzurra la scorsa stagione.

Un gol riportato alla memoria da Dazn che lo ha definito “ancora più bello” rispetto a quello di Valverde: