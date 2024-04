Scambio Inter-Genoa per Gudmundsson: 3 nomi, ESCLUSO Carboni

Prosegue la lunga rincorsa dell’Inter sul mercato nei confronti di Albert Gudmundsson. L’attaccante islandese, andato a segno anche nell’ultima giornata di campionato con una rete decisiva nella vittoria del Genoa sul Verona, è in cima alla lista dei desideri di Marotta e Ausilio per il reparto avanzato della prossima stagione.

Com’è risaputo, il Grifone considera il centravanti come uno dei calciatori più importanti e di valore all’interno della propria rosa. Da qui una valutazione che parte da una base da 30 milioni di euro, ma che entro la fine del campionato potrebbe ulteriormente lievitare.

L’Inter, che tramite le cessioni dei propri esuberi sta cercando di costruire un cospicuo tesoretto, punta allo stesso tempo a ridurre la parte cash dell’operazione tramite l’inserimento di una o più contropartite. Come spiegato questa mattina da Tuttosport, il club nerazzurro vorrebbe escludere innanzitutto Valentin Carboni da questo ragionamento a fronte di una valutazione da circa 40 milioni fatta per l’argentino.

Occhi puntati, dunque, soprattutto su tre giovani interisti attualmente in prestito. Il primo è Mattia Zanotti, protagonista nell’ultima stagione in Svizzera al San Gallo. Il secondo, invece, è il più giovane della dinastia degli Esposito, vale a dire il classe 2005 Francesco Pio spedito nell’ultimo anno allo Spezia. Infine Gaetano Oristanio, ma solamente nel caso in cui non venisse riscattato dal Cagliari.