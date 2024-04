C’è uno scenario da evitare per Gudmundsson: serve il suo sì

Da settimane ormai la strategia dell’Inter sembra essere chiara: Albert Gudmundsson è l’obiettivo numero uno per l’attacco. Una trattativa non semplice visto il costo del cartellino del giocatore del Genoa: la valutazione è di almeno 40 milioni di euro.

I nerazzurri dovranno lavorare molto sulla formula per ridurre il peso a bilancio dell’operazione, ma c’è un altro scenario che i nerazzurri vogliono evitare. Come scrive Tuttosport, l’Inter non vuole ritrovarsi in mezzo a un’asta per l’islandese, che farebbe salire il prezzo a cifre insostenibili.

Per questo motivo, la strategia della dirigenza interista è quella di muoversi con largo anticipo per ottenere il sì del giocatore. L’Inter si sentirebbe in pole position in questo senso, in virtù dei buoni rapporti con l’entourage di Gudmundsson.