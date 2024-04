Presentati uno ad uno, i giocatori dell’Inter si sono affacciati dal balcone della terrazza id Piazza Duomo per salutare i tanti tifosi presenti. Un boato incredibile, c’è stato all’arrivo di Hakan Calhanoglu, che ha subito preso in mano il microfono per cantare con tutti i sostenitori interisti: “I Campioni dell’Italia siamo noi!”.

