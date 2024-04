La Procura indaga sullo sfottò di Dumfries a Theo: cosa rischia

Farà discutere lo striscione, passatogli dalla folla in festa, e sollevato da Denzel Dumfries durante i festeggiamenti Scudetto dell’Inter. Nell’immagine, infatti, era presente un fotomontaggio nel quale l’olandese tiene al guinzaglio un cane con la faccia di Theo Hernandez.

Un episodio in merito al quale la Procura federale sta già raccogliendo materiale video per poi aprire un fascicolo, come riferito da La Gazzetta dello Sport. Nel 2022, proprio il difensore rossonero e altri giocatori del Milan vennero multati con cifre dai 4 ai 5 mila euro per sfottò nei confronti dell’Inter. Anche il club fu punito con un’ammenda da 12 mila euro.

A Dumfries dovrebbe essere contestato l’articolo 4 del Codice di giustizia sportiva, il quale obbliga i tesserati dei club a “lealtà, correttezza e probità”. La multa sarà inevitabile, per un episodio che la dirigenza dell’Inter avrebbe preferito evitare, come fatto intendere anche da Steven Zhang negli scorsi giorni.