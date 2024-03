VIDEO – BUFERA su Acerbi. Juan Jesus: “Mi ha detto n***o!”

Brutto episodio che ha coinvolto Acerbi nel secondo tempo di Inter-Napoli. Il difensore partenopeo, Juan Jesus, infatti, si è avvicinato durante la gara all’arbitro La Penna per riferire di insulti razzisti da parte del giocatore nerazzurro.

“Mi ha detto n***o”, queste le parole di Juan Jesus, che ai microfoni di DAZN dopo il fischio finale, va detto per onore di cronaca, ha riferito delle scuse di Acerbi per quanto detto. Queste le sue parole:

“Quello che succede in campo rimane in campo. Acerbi poi si è scusato, è andato oltre con le parole. Lui è un bravo ragazzo, siamo grandi e risolviamo in campo. Lui ha chiesto scusa, quando l’arbitro fischia finisce lì. Dentro il campo ci sta dire di tutto, ma lui ha chiesto scusa. Ha visto che è andato oltre con le parole, spero non accada più, lui è un ragazzo intelligente”.

Di seguito il video: