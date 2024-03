Inter-Napoli, gara valida per la 29a giornata di Serie A. A San Siro, gli uomini di Simone Inzaghi cercano la vittoria prima della sosta per continuare la marcia verso il 20° Scudetto. A partire dalle ore 20.45, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Inter-Napoli!

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI INTER-NAPOLI

RICARICA LA PAGINA PER AGGIORNARE LA DIRETTA

90+3′ | FINISCE QUI.

1-1 il risultato finale, gol di Darmian e Juan Jesus.

90+1′ | Ultimi cambi Napoli: fuori Politano e Kvaratskhelia, dentro Ngonge e Lindstrom.

89′ | Ammonito anche il tecnico dell’Inter Inzaghi per proteste.

86′ | Ammonito il tecnico del Napoli Calzona per proteste.

84′ | Ultimo cambio Inter: fuori Darmian, dentro Buchanan.

81′ | PAREGGIA JUAN JESUS

Calcio d’angolo di Politano, la sfiora Bastoni e Jesus, completamente libero, appoggia in rete sul secondo palo.

80′ | Colpo di testa di Simeone ad anticipare Frattesi, Sommer blocca.

78′ | Doppio cambio Inter: fuori Dimarco e Lautaro, dentro Dumfries e Sanchez.

74′ | Doppio cambio Napoli: fuori Olivera e Raspadori, dentro Mario Rui e Simeone.

70′ | Altro cambio Inter: fuori Barella, dentro Frattesi.

70′ | Primo cambio Napoli: fuori Traoré, dentro Cajuste.

65′ | Gran controllo di Barella in area, nello stretto se la mette sul destro e calcia ma viene murato con precisione.

55′ | Destro a giro di Kvaratskhelia, nessun problema per Sommer.

54′ | Ammonito Barella per un fallo su Traoré.

52′ | Punizione a due con Calhanoglu che tocca per Dimarco, sinistro insidioso lievemente deviato respinto in angolo.

51′ | Ammonito Lobotka per un fallo su Thuram.

47′ | Grande triangolo sulla trequarti Bisseck-Mkhitaryan-Lautaro, il Toro si presenta davanti a Meret ma il tiro è troppo debole e respinto.

46′ | Comincia la ripresa.

45′ | Primo cambio Inter all’intervallo: fuori Pavard, dentro Bisseck.

2° TEMPO

45+1′ | FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO

1-0 il risultato parziale, gol di Darmian!

43′ | LA METTE DARMIAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNN

Buono sviluppo da destra verso sinistra per l’Inter che arriva da Bastoni sul lato corto dell’area, cross teso per il taglio con i tempi giusti di Darmian che calcia a botta sicura di sinistro battendo Meret!

36′ | Ammonito Pavard per un fallo su Kvaratskhelia.

28′ | Calcio di rigore per l’Inter per fallo di Rrahmani su Thuram, ma è tutto fermo: fuorigioco in precedenza dello stesso Thuram.

12′ | Tripla conclusione per l’Inter, nata sempre da sinistra: colpo di testa di Darmian respinto, sulla ribattuta Lautaro calcia ancora e Meret è reattivo, poi arriva Barella ma spara in curva.

10′ | Cross teso di Dimarco per Lautaro che anticipa Juan Jesus ma il brasiliano riesce comunque a murare il suo tiro in angolo.

1′ | Fischia l’arbitro La Penna, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-NAPOLI

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 31 Bisseck, 49 Sarr, 50 Stankovic, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 5 Juan Jesus, 17 Olivera; 99 Anguissa, 68 Lobotka, 8 Traoré; 20 Politano, 81 Raspadori, 77 Kvaratskhelia.

A disposizione: 14 Contini, 95 Gollini, 3 Natan, 6 Mario Rui, 9 Osimhen, 18 Simeone, 20 Zielinski, 24 Cajuste, 26 Ngonge, 29 Lindstrom, 30 Mazzocchi, 32 Dendoncker, 55 Ostigard.

Allenatore: Francesco Calzona.

Arbitro: FEDERICO LA PENNA.

Assistenti: Berti, Perrotti.

Quarto ufficiale: Feliciani.

VAR: Di Paolo.

Assistente VAR: Valeri.

Squalificati: –

Diffidati: Lautaro, Mkhitaryan (I); Mazzocchi, Ngonge, Rrahmani (N).