E’ stata una partita ricca di emozioni soprattutto sul finale quella di quest’oggi tra Inter e Verona. Soffrendo come poche volte in questa stagione, però, alla fine la formazione di Simone Inzaghi è riuscita a portare a casa i tre punti. Decisiva prima la rete in zona recupero di Davide Frattesi e pochi minuti più tardi il rigore fallito da Henry.

Proprio in occasione dell’errore dagli 11 metri dell’attaccante del Verona, si è generata una polemica che nelle ultime ore ha riempito i social. Come si può notare dal video in basso, infatti, Acerbi e Dimarco sono andati immediatamente ad esultare in faccia ad Henry una volta scampato il pericolo. Un gesto che non è passato inosservato e che ha attirato feroci critiche contro i due interisti.