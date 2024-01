Zhang al settimo cielo per la vittoria: ecco il messaggio social

Dopo aver conquistato una vittoria complicatissima grazie alla rete in extremis di Davide Frattesi, l’Inter per il momento si è riportata a cinque punti di vantaggio sulla Juventus. La formazione nerazzurra, al giro di boa del campionato, con questo successo si è aggiudicato così il titolo di campione d’inverno.

Un rendimento che evidenzia una grandissima prima parte di stagione e che conferma le ambizioni scudetto dei ragazzi di Simone Inzaghi. La seconda stella rimane l’obiettivo cardine di questa annata e, per forza di cose, passerà anche per giornate più complicate del previsto come quella odierna.

Lo sa bene il presidente Steven Zhang che dalla Cina ha voluto sottolineare l’importanza di questi tre punti raggiunti allo scadere, grazie anche all’errore dal dischetto di Henry al 9′ minuto di recupero. Il numero uno del club ha dunque postato su Instagram l’esultanza incontenibile di Frattesi, aggiungendo una sola parola: “Amala”.