VIDEO – Dimarco e Barella SCATENATI con Zhang: “Dai Steven, Bonus”

E’ partita dal terreno di gioco di San Siro la grande festa nerazzurro al triplice fischio di Milan-Inter. Euforia totale per la conquista dello Scudetto che vale la seconda stella che i calciatori hanno voluto trasmettere anche da lontano al presidente Steven Zhang.

Come postato dal numero uno dell’Inter, Dimarco e Barella gli hanno subito rivolto un pensiero in videochiamata ‘scherzando’ sui bonus per la conquista del ventesimo titolo.