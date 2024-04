Inter, Ausilio accoglie i due nuovi acquisti: “Calciatori forti”

Dopo aver lavorato a lungo lontano dai riflettori, con la conquista del ventesimo Scudetto anche Piero Ausilio si è finalmente sbilanciato. Nei festeggiamenti del post-partita di Milan-Inter, il direttore sportivo nerazzurro ha annunciato ufficialmente i primi due acquisti dell’estate. Il riferimento va ovviamente a Zielinski e Taremi, entrambi già bloccati da settimane dal club a parametro zero per la prossima estate e accolti da Ausilio per la rosa del prossimo anno.

Queste le sue parole a Pressing alla domanda di Biasin: “Se ti dico che il mercato è finito ci credi? Preoccupazione non ce n’è, tanto qualcosa abbiamo già fatto. Inutile stare qui a nascondere quello che è il segreto di pulcinella, abbiam preso già due calciatori forti e dovranno inserirsi in un gruppo di calciatori importanti. Non vogliamo fare una rosa molto grande, abbiamo visto anche quest’anno, uno dei segreti di questa squadra è di avere coinvolto tutti. Questo lo puoi fare se hai un gruppo con un certo equilibrio e questo lo puoi fare se hai una rosa con un numero giusto. Magari qualche alternativa in tutti i ruoli e cercare di valorizzare al meglio le risorse che già hai, aggiungendo qualcosina. Non ci aspetta una stagione come l’anno scorso in cui abbiamo dovuto cambiare 12 calciatori, quella di quest’anno sarà così, una definizione da parte della rosa”.