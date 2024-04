VIDEO – La festa dei calciatori in Hotel: il balletto diventa virale

E’ iniziata in un noto hotel in centro a Milano la festa dei calciatori dell’Inter per la conquista aritmetica dello Scudetto. E’ subito diventato virale il balletto eseguito dai calciatori sulle note di una canzone divenuta molto virale sui social nelle ultime settimane.

Si tratta di Made in Romania, bravo preferito del momento di Hakan Calhanoglu che il centrocampista turco ha voluto trasmettere a tutto lo spogliatoio: