Hakan Calhanoglu ha sbloccato e messo in ghiaccio Inter-Torino, con un uno-due micidiale in avvio di ripresa: prima al volo e poi, come al solito, infallibile su rigore. Sono del centrocampista turco le prime reti da Campioni d’Italia dei nerazzurri.

Questi i video delle due reti di Calhanoglu: