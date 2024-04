VIDEO – San Siro canta “Salta con noi” e Inzaghi si lascia andare!

Non c’è molto in palio per l’Inter nella gara interna contro il Torino. Lo Scudetto è già conquistato e, allora, anche Inzaghi si è lasciato andare all’entusiasmo del pubblico di San Siro, saltando insieme ai tifosi nerazzurri. A convincere, il tecnico, inizialmente imbarazzato e che si è poi lasciato andare anche a un sorriso, ci hanno pensato i giocatori in panchina.

Questo il video: