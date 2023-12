C’è un po’ tutto il repertorio di Sebastiano Esposito nella gara da protagonista assoluto in Sampdoria-Lecco. L’attaccante di proprietà dell’Inter segna i due gol della vittoria per 2-0, avrebbe l’occasione anche per aumentare il bottino e diventa virale sui social con un’esultanza esagerata nella quale strattona ripetutamente l’allenatore Andrea Pirlo in panchina, che a fine partita lo sprona a fare di più sottolineando che “avrebbe potuto farne quattro, non deve accontentarsi”. Guarda il video.