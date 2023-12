Di nuovo André Onana nel mirino dei tifosi del Manchester United. I Red Devils, risaliti fino ad un passo dal quarto posto, cadono pesantemente in casa con un secco 0-3 contro il Bournemouth. I tifosi su X incolpano ancora una volta il portiere ex Inter, poco reattivo sul secondo gol da tiro ravvicinato e troppo fermo sulla linea di porta in occasione della terza rete da calcio d’angolo. Onana ha subito fin qui 38 gol in 22 partite. GUARDA I VIDEO DELLE DUE AZIONI CONTESTATE OGGI:

Tiro ravvicinato ma anche qui Onana, boh.. pic.twitter.com/NluG7j0EEP — Alessandro (@90ordnasselA) December 9, 2023