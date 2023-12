Manca poco per la sfida tra Inter e Udinese, valida per la 15a giornata di Serie A. I nerazzurri tornano a San Siro dopo 3 partite e cercano una vittoria che li riporterebbe nuovamente in vetta alla classifica; di fronte una squadra che ha un bisogno disperato di punti.

Inzaghi, pertanto, non vuole sottovalutare l’impegno e sceglie la miglior formazione a disposizione. E il tecnico ritrova anche Bastoni dal primo minuto, che giocherà al fianco di Bisseck e Acerbi. Sulla fascia destra, invece, ci sarà Darmian. Confermatissima la coppia Thuram-Lautaro Martinez davanti.

Cioffi sceglie la coppia Pereyra-Lucca davanti per insidiare la squadra di Inzaghi, mentre in mezzo al campo ci sarà Samardzic, a un passo dall’Inter in estate.

Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Udinese: