Intervistato da Sky Sport a pochi minuti da Inter-Udinese, Simone Inzaghi ha commentato la sfida che attende i nerazzurri a San Siro tra pochi minuti. Queste le sue parole:

UDINESE – “I ragazzi l’hanno preparata bene. Abbiamo fatto 3-4 giorni di ottimo lavoro. L’avversario è da non sottovalutare e anche se ora non ha una classifica bellissima è di valore e ogni anno ci crea problemi”.

INFORTUNI – “Senz’altro siamo un po’ in difficoltà con le rotazioni. Chiederò a qualche giocatore qualche straordinario in più, sapendo che chi è in campo stasera da ottime garanzie. Poi sappiamo che abbiamo tante partite ravvicinate e c’è stato qualche infortunio. Purtroppo stasera siamo con qualche defezione, ma è così”.

GIOCARE PRIMA O DOPO – “Noi la pressione ce l’abbiamo quotidianamente, anche negli allenamenti. Non cambia nulla giocare prima o dopo, sono tanti anni che siamo abituati. La Juventus sta facendo bene come noi, ma siamo solo alla 15a giornata e il campionato è ancora lunghissimo”.