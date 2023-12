VIDEO – Muriel STENDE il Milan e Ausilio IMPAZZISCE al suo gol

L’Inter prepara la sfida all’Udinese, un match cruciale per riconquistare la vetta della classifica. Un occhio del mondo nerazzurro, però, era rivolto anche alla sfida tra Atalanta e Milan, conclusasi da poco e decisa da una prodezza di Luis Muriel, che ha segnato il gol del 3-2 con un colpo di tacco geniale.

Una prodezza che non ha lasciato indifferente neanche Piero Ausilio, che seguiva la partita in diretta da San Siro, tramite telefono. Come rivelato da DAZN, il direttore sportivo nerazzurro non è riuscito a contenere la sua reazione, esclamando: “Ammazza che gol che ha fatto!”.

Ecco il video del gol di Muriel: