RETROSCENA Inter-Udinese: Pavard CAPO ULTRAS al gol di Dimarco!

Non può essere in campo per l’infortunio al ginocchio, ma Benjamin Pavard ha voluto comunque dare il supporto ai suoi compagni, e in particolare a Dimarco, durante Inter-Udinese, direttamente a bordocampo a San Siro.

Infatti, come raccontato da DAZN, il francese si è alzato in piedi alla rete del 2-0 dell’esterno per far partire i cori per il suo compagno di squadra, come un vero e proprio capo ultras. Un’ulteriore dimostrazione del suo attaccamento all’Inter.