VIDEO – Smontata FAKE NEWS juventina sul pareggio dell’Inter

Juventus-Inter non è stata ricca di episodi controversi, se non per qualche contrasto duro a centrocampo, ma tutto entro i limiti del gioco. Eppure, i tifosi bianconeri hanno comunque trovato il modo di protestare sul pareggio di Lautaro Martinez.

Le proteste, rilanciate anche da Tuttosport, sarebbero quelle di un presunto fallo di Darmian su Chiesa, nell’azione che ha portato al pareggio dell’Inter. ll difensore interista avrebbe colpito il giocatore della Juventus con una gomitata sul volto.



L’azione però non sembra essere niente più che un normale contrasto di gioco, che come confermato anche da Marelli a DAZN non presenta alcun contatto sul volto di Chiesa e quindi nessuna irregolarità.

Questo il video del contatto tra i due: