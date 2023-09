VIDEO – Frattesi SHOW: “Stai muto!”. Il gesto in Diretta al Milanista

Il primo Derby della sua carriera non sarà certo una giornata che Frattesi dimenticherà facilmente. Il centrocampista, infatti, ha segnato proprio contro il Milan il suo primo gol con la maglia dell’Inter, fissando il risultato sul 5-1.

Pochi secondi prima, però, come mostrato da DAZN, Frattesi si è reso protagonista di un episodio molto particolare: la mezz’ala dell’Inter non ha reagito bene a un intervento di Krunic e ha reagito portando l’indice alla bocca in segno di silenzio, indicando poi con la mano le 4 reti segnate fin lì dall’Inter.

Ecco di seguito il video: