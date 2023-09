Thuram: “L’abbraccio con Frattesi? Vi spiego il motivo”

Marcus Thuram ha parlato a Dazn nel post partita del Derby di Milano raccontando la gioia del gol realizzato: “Dopo il gol ho sentito un gran rumore e poi ho visto i miei compagni abbracciarmi, è stato un bel momento. Io speravo di essere incisivo fin da subito, l’Inter è un grande club e io volevo giocare qui, mi godo ogni momento. Sul gol eravamo in contropiede con Dumfries e dopo ho visto che ero solo con il difensore e ho deciso di tirare”

Il francese ha poi continuato svelando un retroscena riguardo l’abbraccio con Frattesi dopo il gol del centrocampista: “L’abbraccio con Davide? In settimana gli ho scritto dopo che aveva fatto doppietta per dirgli che ora doveva farlo con l’Inter e lo ha fatto. Con Lautaro è molto facile giocare, capisce bene il gioco. Siamo due punte e quando abbiamo la palla andiamo in portami piace molto giocare così”.

Thuram ha poi chiuso spiegando i motivi della sua scelta sul trasferimento a Milano: “Dovevo venire all’Inter due anni fa. Mi è rimasto in testa, sono rimasto in Germania e ho lavorato per ritrovare la fiducia dell’Inter che non mi ha lasciato. Per me era ovvio venire qui quest’estate”.