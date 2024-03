VIDEO – Il recupero di Arnautovic vale come un gol: lo scatto è provvidenziale

Un recupero che vale come un gol fatto quello di Marko Arnautovic al minuto 86 di Inter-Genoa. L’attaccante austriaco anche ieri sera è entrato benissimo in campo, prendendo il posto di uno stanco Lautaro Martinez. Oltre ad aver sfiorato la rete con un bel tiro di prima ad incrociare respinto in tuffo da Martinez, sul finale il centravanti si è reso protagonista di un gran recupero difensivo.

Leggendo una potenziale palla gol su una ripartenza del Genoa, Arnautovic con uno scatto decisivo ha rimontato Spence andando a raddoppiare la chiusura di Mkhitaryan, risultando provvidenziale con un intervento che ha infiammato San Siro. Questo il video: