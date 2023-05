Inter-Milan, ritorno della semifinale di Champions League è una partita come poche altre e anche i tifosi nerazzurri sugli spalti di San Siro lo hanno dimostrato all’ingresso delle squadre in campo.

Come si può vedere nel video qui sotto, la Curva Nord ha preparato una coreografia spettacolare per la gara di stasera, in grado di coinvolgere l’intero stadio.