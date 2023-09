VIDEO – POKER di Lautaro: Pavard gli CONSEGNA il pallone

Lautaro Martinez è stato il grande protagonista di Salernitana-Inter, subentrando nel secondo tempo e decidendo la gara. Il Toro, infatti, ha segnato tutte e 4 le reti dei nerazzurri. Una prestazione sontuosa, celebrata anche da Pavard dopo il triplice fischio.

Come si può vedere nel video qui sotto, il difensore francese è andato da Lautaro a fine partita per consegnarli il pallone, come è solito fare con i giocatori che segnano una tripletta. Per sicurezza, l’argentino ne ha segnato uno in più.