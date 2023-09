Pioli non ne può più dell’Inter: ecco le sue parole dopo Milan-Lazio

La rivalità tra Inter e Milan è molto accesa con l’allenatore dei rossoneri, Stefano Pioli, che sembra essere ancora molto provato dal Derby perso per 5-1. Al termine della vittoria contro la Lazio, il tecnico ha dato una risposta particolare alla domanda se avrebbe seguito la gara dei nerazzurri contro la Salernitana.

Queste le sue parole ai microfoni di DAZN:

“No no, non la guardo più fino a quando non ci giochiamo contro al ritorno. Quello è sicuro”.