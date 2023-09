Lautaro da RECORD: ora è nella STORIA della Serie A

Lautaro Martinez è stato l’uomo copertina di Salernitana-Inter. Il Toro è entrato in campo al 55′ del secondo tempo e ha segnato tutti e 4 i gol della gara, in soli 34 minuti. Una prestazione sontuosa che rappresenta un record per il campionato italiano.

Infatti, mai prima d’ora era successo in Serie A che un giocatore entrato dalla panchina riuscisse a segnare 4 reti. Un traguardo che iscrive Lautaro Martinez nella storia e che certifica ulteriormente il suo incredibile impatto nella sfida dell’Arechi.