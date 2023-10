La sconfitta interna contro il Sassuolo aveva iniziato a far intravedere alcuni dei limiti che l’Inter di Simone Inzaghi ha sempre avuto negli scorsi tre anni. Per questo motivo – e per tornare a correre in classifica – battere la Salernitana sarebbe stato fondamentale. E i nerazzurri hanno risposto presente, giocando un primo tempo di luci ed ombre ma uscendo alla distanza, soprattutto grazie ad un Lautaro Martinez clamoroso.

E ora arriva la Champions League con la delicatissima partita interna contro un Benfica reduce dalla vittoria per 1-0 contro il Porto. Come racconta l’edizione odierna de La Gazzetta Sportiva, Inzaghi e la squadra si erano parlati chiaramente dopo il ko contro il Sassuolo, chiarendo l’assoluta priorità: non ripetere più gli errori del passato e anzi, farne tesoro per dare una sterzata diversa alle partite che sembrano incanalarsi in certi binari. Solo il tempo ci dirà se il gruppo avrà fatto un passo avanti in tutto questo oppure no.