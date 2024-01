VIDEO – Il gesto da CAMPIONE di Lautaro al fischio finale

Lautaro Martinez è stato protagonista dell’ennesima prestazione eccezionale in Monza-Inter, gara nella quale ha firmato una doppietta portandosi a 18 gol in campionato su 18 partite disputate, oltre che a 20 reti stagionali quando siamo solo a metà gennaio.

Il capitano nerazzurro, inoltre, è stato protagonista di un gesto di classe al termine della partita. Subito dopo il fischio finale dell’arbitro, infatti, si è diretto verso il portiere del Monza, Alessandro Sorrentino, per rincuorarlo. Il classe 2002, infatti, ha sostituito fra i pali Michele Di Gregorio, infortunatosi di recente, e non deve essere stato facile per lui incassare cinque gol. Il Toro lo ha aiutato a rialzarsi e lo ha abbracciato: un comportamento da campione.

Di seguito il video dell’accaduto fra Lautaro e Sorrentino: