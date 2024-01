1 di 6

L’ANALISI DI MONZA-INTER

Dopo un girone d’andata brillante, l’Inter gira la boa e sembra più forte di prima. Il 5-1 rifilato al Monza a domicilio è meritato: apre Calhanoglu su rigore dopo un fallo di mano di Gagliardini su colpo di testa di Lautaro, poi lo stesso argentino raddoppia due minuti dopo. Successivamente, viene annullato un gol a Pessina per fuorigioco: il centrocampista dei brianzoli è di poco avanti rispetto a Bastoni.

Nel secondo tempo, il turco fa doppietta su assist splendido col tacco di Thuram. La squadra di Palladino prova a riaprirla grazie a un rigore trasformato da Pessina dopo il fallo di Darmian su Dany Mota. Nulla da fare, perché i nerazzurri trovano altri due gol: Frattesi si guadagna il penalty, Lautaro lo trasforma. Nel finale, c’è gloria anche per Thuram che si mette in proprio e firma il definitivo 5-1.

Vediamo, dunque, le cinque cose che abbiamo imparato dal successo in Brianza, grazie al quale l’Inter si porta temporaneamente a +5 sulla Juventus seconda, prima di partire per la Supercoppa in direzione Arabia Saudita.

