Le dichiarazioni di Mkhitaryan che fanno sognare i tifosi dell’Inter

Dopo aver vinto 5-1 a Monza anche grazie a una sua prestazione eccezionale, ieri sera Henrikh Mkhitaryan è stato uno dei volti dell’Inter a presentarsi davanti alle telecamere per commentare la partita.

Ai microfoni di Dazn, il centrocampista armeno ha rilasciato dichiarazioni molto significative che raccontano la forza di questa Inter: “Siamo tutti campioni, facciamo sacrifici, vogliamo vincere trofei, lottiamo per la squadra e ci aiutiamo tra di noi: posso dire che siamo speciali. In campionato sappiamo che c’è la Juventus a metterci pressione, ma siamo dei campioni, si vede in ogni allenamento. Non ho mai visto questa qualità nelle altre squadre in cui ho giocato“.

L’opinione di Passione Inter

Si tratta di parole sicuramente non banali. Mkhitaryan, infatti, non è l’ultimo arrivato: a 35 anni d’età, dalla sua ha l’esperienza e la saggezza per poter affermare con sicurezza certe cose. Basta dare poi uno sguardo alle squadre in cui ha giocato: tolta la Roma, troviamo Borussia Dormtund negli anni di Klopp, Manchester United con Mourinho e Arsenal. L’armeno ha certificato che questa Inter è la miglior squadra della sua carriera. E che carriera: 22 trofei conquistati.