Domani Inzaghi vola a Londra. Il motivo è speciale

Dopo la partita di Monza, Simone Inzaghi ha annunciato il programma che attenderà la sua Inter nei prossimi giorni: allenamento di scarico oggi, totale riposo domani, allenamento martedì mattina e partenza verso l’Arabia Saudita nel pomeriggio.

Proprio nella giornata di lunedì, quando i cancelli di Appiano Gentile rimarranno chiusi, il tecnico piacentino ne approfitterà per volare a Londra. Nella capitale inglese, infatti, è in programma la cerimonia del premio Fifa The Best. Inzaghi è in lizza fra i tre migliori allenatori, insieme a Pep Guardiola e Luciano Spalletti. Un motivo certamente speciale e di grande orgoglio per l’allenatore e l’Inter tutta.